Brasil rejeita pressão dos EUA e autoriza entrada de navios iranianos no Rio de Janeiro

Sputnik - A Marinha Brasileira emitiu nota nesta sexta-feira (24) concordando com o pedido feito pela Marinha Iraniana para uma curta atracagem de seus navios em portos brasileiros.

A Marinha brasileira permitiu a entrada, em portos brasileiros, de dois navios de guerra do Irã. As embarcações "Iris Makran" e "Iris Dena" atracarão no porto do Rio de Janeiro entre domingo (26) e 4 de março.

Em janeiro, os mesmos navios foram autorizados a visitar a cidade por sete dias, antes de passar pelo canal do Panamá.

Na época, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a vetar a entrada dos navios, temendo uma retaliação de Washington às vesperas de um encontro entre Lula e Joe Bidem, presidente dos Estados Unidos.

As duas embarcações fazem parte da flotilha iraniana e estão em uma missão de circum-navegação do globo terrestre.

O "Makran" é um navio-tanque, convertido para base avançada de helicópteros militares. O "Dena" é uma fragata recém-incluída na armada iraniana.

As paradas no Rio de Janeiro foram alvo de pressão de Joe Biden, presidente dos EUA. Washington não vê com bons olhos a entrada dos iranianos na região.

Declarações da embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Bagley, tiveram o objetivo de constranger o governo brasileiro, dizendo que o Brasil estaria apoiando supostas "atividades terroristas e comércio ilícito" por parte do Irã.

