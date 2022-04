Brasil se absteve de votar contra Rússia na ONU para evitar 'polarização' na guerra, diz Itamaraty

Apoie o 247

Metrópoles - O Ministério das Relações Exteriores defendeu a abstenção do Brasil na votação que suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o Itamaraty, o Brasil “decidiu abster-se na votação por entender que a iniciativa implicará polarização e politização das discussões do conselho. Poderá, ademais, resultar no desengajamento dos atores relevantes e dificultar o diálogo para a paz”.

O comunicado divulgado nesta quinta-feira (7/4) afirma que a diplomacia brasileira preza pela “universalidade e imparcialidade” para resolução das violações de direitos humanos em todos os países. “O Brasil considera importante preservar os espaços de diálogo, por meio de respostas que favoreçam o engajamento das partes em defesa da proteção dos direitos humanos e da paz”, destaca o documento.

