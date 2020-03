Brasil segue ritmo da Itália e até terça-feira terá 3 mil infectados, aponta estudo

Casos confirmados no Brasil vêm dobrando a cada 54 horas, mesma curva observada no início da pandemia na Itália, país que já conta com pelo menos 4 mil mortes em decorrência da doença edit

Revista Fórum - Se o Brasil mantiver o ritmo diário de infectados pelo novo coronavírus, em pouco tempo o país pode atingir as proporções catastróficas da Itália, nação que, atualmente, é que mais vem sendo castigada pela pandemia.

Um estudo realizado pelo Observatório do Covid-19 Brasil, formado por físicos da USP, Unicamp, Unesp, UnB, UFABC, Berkley (EUA) e Oldenburg (Alemanha), mostra que os casos de pessoas confirmadas com coronavírus no Brasil vêm dobrando a cada 54 horas – mesma curva observada no início da pandemia na Itália.

Até essa sexta-feira (20), foram registradas na Itália pelo menos 4 mil mortes e 47 mil casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Já o Brasil, que entrou há pouco tempo em contato com a doença, tinha 621 casos confirmados até quinta-feira (19), de acordo com última atualização do Ministério da Saúde, e pelo menos 8 mortes até esta sexta-feira.

