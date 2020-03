Brasil tem 121 casos confirmados de coronavírus; SUS lança aplicativo para auxiliar informações

Brasil de Fato - O Ministério da Saúde informou que foram confirmados 121 casos de Covid-19, o novo coronavírus, no Brasil. Segundo o relatório divulgado neste sábado (14), o país tem 1.496 casos suspeitos em 13 estados, além de 1.413 casos descartados.

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro tem o maior número de casos confirmados: 65 e 22, respectivamente.

Até momento, São Paulo e Rio de Janeiro continuam sendo os únicos estados em que foi localizada transmissão comunitária, que acontece quando não é mais possível identificar a trajetória da infecção. Não há registro de óbitos pela doença até o momento, de acordo com a plataforma oficial do Ministério da Saúde.

Aplicativo do SUS sobre coronavírus

Para auxiliar na divulgação de informações corretas sobre a situação, o SUS (Sistema Único de Saúde) criou aplicativo gratuito e já disponível para a população, com versões para os sistemas operacionais iOS e Android. A interface do aplicativo Coronavírus-SUS permite que o usuário veja as unidades básicas de saúde perto de sua localização, por meio de um mapa, e também disponibiliza dicas e notícias sobre o tema.

O deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT) criticou a decisão do governo do Estado de São Paulo, junto com o Ministério da Saúde, de que a rede pública de São Paulo deixará de realizar o exame para detecção do coronavírus em casos considerados "leves", quando não há necessidade de internação. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13) pelo coordenador do Centro de Contingência para a doença, David Uip, durante coletiva de imprensa.

“Essa é uma decisão incorreta do governo do Estado e é muito grave isso acontecer exatamente na semana em que se iniciou a transmissão comunitária do coronavírus na cidade. Além de mexer na vida das pessoas, vai mexer nos dados porque não saberemos quantos confirmados com coronavírus, de fato, haverá. Por isso vamos recorrer dessa decisão”, diz o deputado.

DF publica decreto ampliando restrições por mais 15 dias

Diante da pandemia de coronavírus, o Distrito Federal divulgou hoje (14) decreto suspendendo por mais 15 dias eventos que exijam licença do poder público, com público superior a 100 pessoas; atividades coletivas de cinema e teatro e atividades escolares e universitárias, da rede pública e privada.

Além disso, de acordo com o novo decreto, bares e restaurantes são obrigados a dispor mesas a dois metros de distância uma da outra e qualquer servidor público que apresente sintomas deverá trabalhar de casa.

Alcolumbre testou negativo e atividades legislativas continuam

O teste para o Covid-19 do presidente do Senado Davi Alcolumbre resultou negativo. Mesmo não apresentando sintomas da doença, o parlamentar realizou o exame após ter contato com algumas pessoas suspeitas de estarem com o vírus, informou a assessoria de imprensa da Presidência do Senado.

As atividades legislativas continuam com sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para a próxima terça-feira (17), às 11h.

"Medidas de enfrentamento ao novo coronavírus estão sendo tomadas para preservar a saúde de parlamentares e servidores da Casa. Importantes matérias constam na pauta de votação do Senado e da Câmara e precisam ser analisadas e votadas. Entretanto, o cenário está em constante acompanhamento e avaliação pela Presidência da Casa", informou a assessoria por meio de nota.

Trump aguarda resultado de teste para coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (14) durante coletiva de imprensa que realizou o teste para coronavírus na sexta-feira (13) e aguarda o resultado que deve ficar pronto em até dois dias.

Trump recebeu a comitiva brasileira no último final de semana, onde estavam o secretário de Comunicação Fábio Wajngarten, o embaixador Nestor Foster e o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), todos com diagnóstico de coronavírus confirmado. O presidente Jair Bolsonaro que também integrava a comitiva afirmou nesta sexta-feira (13) que testou negativo para o coronavírus.