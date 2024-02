Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntos, mostra Censo 2022

Apoie o 247

247 - Nesta sexta-feira (2), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou novos resultados do Censo 2022, revelando que o Brasil possui mais estabelecimentos religiosos do que a soma de instituições de ensino e de saúde, informa o g1. O levantamento, que pela primeira vez mapeou todas as coordenadas geográficas e tipos de edificações dos 111 milhões de endereços do país, apontou uma média de 286 igrejas para cada 100 mil habitantes.

De acordo com os dados, os estabelecimentos religiosos, incluindo igrejas, templos, sinagogas e terreiros, totalizam 579,7 mil, enquanto os estabelecimentos de ensino, como escolas, creches e universidades, somam 264,4 mil, e os de saúde, como hospitais, clínicas e pronto-socorro, alcançam 247,5 mil.

A Região Norte se destaca como a que apresenta a maior relação entre o número de estabelecimentos religiosos e a população total. Nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, há 79.650 igrejas, representando uma média de 459 para cada 100 mil habitantes, quase o dobro da média nacional.

No cenário regional, o Acre lidera a média nacional, com 554 igrejas para cada 100 mil habitantes, seguido por Roraima e Amazonas, ambos registrando 485 para cada 100 mil habitantes.

Por outro lado, a região Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) apresenta a menor relação entre o número de igrejas e a população, com 226 para cada 100 mil habitantes. Essa disparidade regional indica uma distribuição desigual dos estabelecimentos religiosos pelo país.

