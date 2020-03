Brasil terá aumento 'extraordinário' de casos de coronavírus nas próximas semanas, alerta secretário

"De uma hora para hora, daqui a duas ou quatro semanas, nós vamos passar por um gráfico com esse, com um número extraordinário de pessoas doentes, com sintomas”, disse o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, ao falar sobre a pandemia de coronavírus edit

247 - O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, afirmou nesta quarta-feira, 11, que o Brasil registrará um forte aumento no número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (covid-19).

“Sabemos que, nos próximo dias, na próximas semanas, que o Brasil tenha um comportamento idêntico a qualquer um desses países. Ou seja, de uma hora para hora, daqui a duas ou quatro semanas, nós vamos passar por um gráfico com esse, com um número extraordinário de pessoas doentes, com sintomas”, disse o secretário, durante audiência pública na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado.

A Organização Mundial de Saúde vê o surto do novo coronavírus como uma pandemia, disse nesta quarta-feira o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de disseminação e severidade e com os níveis alarmantes de inação. Por isso, avaliamos que o Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia”, afirmou ele em entrevista coletiva.

Até o momento, 4.291 pessoas morreram e foram registrados mais de 118 mil casos em 114 países. “Essa é uma crise que vai afetar todos os setores”, acrescentou.