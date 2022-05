Brasil terá frio atípico com 'erupção polar histórica' e 'chuva congelante' nos próximos dias

Apoie o 247

247 - Uma intensa onda de frio atípico para o mês de maio, vai provocar uma queda acentuada de temperatura a partir da próxima segunda-feira (16) no Brasil, é o que apontam os serviços de meteorologia. Com previsão de neve e "chuva congelante" para estados do Sul e geadas para outros trechos do país. As informações são do portal Yahoo.

Cesar Soares, meteorologista da Climatempo, destaca que os termômetros devem ficar abaixo de 10°C em São Paulo, salientando que "esse pode ser o episódio de frio mais intenso deste ano."

O frio que se aproxima vem sendo divulgado nas redes sociais como uma "erupção polar histórica". O meteorologista da Climatempo afirma que o termo não existe na literatura da meteorologia, e o que de fato vai ocorrer tecnicamente é o avanço de uma "massa polar", que o especialista classifica como "muito intensa".

De forma direta, serão impactados todos os estados do Centro-Sul do Brasil. O auge será entre os dias 16 e 22.7

