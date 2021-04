Brasil teve 420 vezes mais mortes por Covid-19 do que o previsto pelo bolsonarista Osmar Terra

247 - Há um ano, o bolsonarista Osmar Terra (MDB-RS) afirmou que o coronavírus mataria menos gente do que a gripe sazonal em seu estado.

No Brasil já morreram 420 vezes mais pessoas de Covid-19, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Jair Bolsonaro fez previsão similar um mês antes: as mortes de Covid-19 ficariam abaixo das 796 por H1N1 que aconteceram em 2019.

“Estou te fazendo uma previsão que pode me desmoralizar. Quero ver quem está tomando essas medidas pirotécnicas, assustando a população, quero ver me dar números. Eu dou números”, disse o ex-ministro no programa de rádio Sala do Cafezinho, da Gazeta FM, no RS.

De acordo com o InfoGripe, 1.169 pessoas morreram de gripe sazonal no Brasil em 2019. Em 2018, 1.348. Em 2017, 514.

