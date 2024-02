Brasil vira exemplo global sobre como enfrentar a extrema direita

O Brasil agora é observado atentamente por muitos no exterior como um "campo de testes" para lidar com elementos autoritários edit

247 – O Brasil emergiu como um exemplo global de como lidar com os desafios impostos pela ascensão da extrema direita, segundo aponta reportagem de Jamil Chade, no Uol. Com ações como a que vêm sendo colocadas em prática contra o bolsonarismo, o país vem adotando medidas judiciais contra suspeitos de conspiração golpista e disseminação de desinformação.

O Brasil agora é observado atentamente por muitos no exterior como um "campo de testes" para lidar com elementos autoritários. Sua resposta à extrema direita, marcada por um compromisso visível com a democracia, é vista como um símbolo de resistência democrática por representantes de governos europeus.

Enquanto o país se destaca pela sua postura, a Europa enfrenta seus próprios dilemas com líderes de extrema direita, como Viktor Orbán na Hungria e o partido AfD na Alemanha. Nos Estados Unidos, a possibilidade de um retorno de Donald Trump à Casa Branca também suscita preocupações. A comunidade internacional se prepara para lidar com esse cenário, reconhecendo a persistência das forças bolsonaristas no Brasil e sua influência nas próximas eleições. A reportagem foi destacada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann:

Reportagem de @JamilChade hoje traz uma importante revelação sobre como o mundo vê a reação das instituições brasileiras e do governo @LulaOficial ao golpismo e fascismo de Bolsonaro e sua turma. A eleição de 2022, a mobilização social em defesa da democracia e as investigações… continua após o anúncio February 9, 2024

