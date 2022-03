Brasileiros acreditam mais em Bolsonaro e Lula no combate à corrupção do que em Moro

O ex-juiz parcial, que tenta levar consigo a bandeira da anticorrupção, tem apoio de somente 8% daqueles que consideram a corrupção o principal problema do Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (16) aponta mais um revés para o ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos). Ele, que tenta levar consigo a bandeira da anticorrupção, tem o voto de apenas 8% dos eleitores que veem a corrupção como principal problema do Brasil.

Enquanto isso, Jair Bolsonaro (PL) tem 45% do apoio desta parcela do eleitorado e Lula (PT) 21%, mesmo com a campanha difamatória de anos contra ele promovida pela Lava Jato.

Os que acreditam que Lula foi condenado corretamente pela Lava Jato somam 46%, mas o que acreditam que sua prisão foi injusta - como de fato foi - somam 42%. Quase metade dos entrevistados, 49%, disseram concordar com a afirmação de que "Lula sempre foi inocente e tudo o que aconteceu com ele foi uma grande armação".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi realizada presencialmente e ouviu 2 mil pessoas entre os dias 10 e 13 de março. O levantamento foi registrado nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrado pelo número de identificação: BR-06693/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE