Brasileiros avaliam Brasil melhor do que estrangeiros, diz estudo

247 - Os brasileiros enxergam o Brasil de maneira mais positiva do que o público internacional, segundo dados da pesquisa Marca Brasil, realizada pela consultoria OnStrategy e divulgada com exclusividade pela CNN Brasil nesta segunda-feira (11). O levantamento aponta que a imagem interna do país alcança nota 6,9, enquanto a avaliação externa ficou em 6,3.

Considerado o maior estudo já realizado sobre a reputação do Brasil, o levantamento ouviu 192,4 mil brasileiros e 278,2 mil estrangeiros entre outubro de 2025 e março de 2026. As entrevistas foram realizadas online com cidadãos, empresários, jornalistas, influenciadores e autoridades de diversos países. A pesquisa foi conduzida pela consultoria portuguesa OnStrategy, especializada em gestão de valor de marcas e negócios.

Os dados revelam que o país possui uma percepção doméstica sólida, mas enfrenta dificuldades para transformar essa imagem em uma narrativa internacional consistente. Segundo a avaliação da consultoria, o Brasil possui “substância”, porém ainda encontra obstáculos para comunicar sua relevância de maneira estratégica no exterior.

Distância entre notoriedade e reputação internacional

Um dos principais pontos identificados pela pesquisa é o descompasso entre o reconhecimento interno do país e sua projeção internacional. O Brasil recebeu nota máxima em notoriedade entre os próprios brasileiros, alcançando 10,0. No entanto, no exterior, esse índice apresenta um gap negativo de 2,2 pontos.

O estudo afirma que o país “conhece sua grandeza, mas não sabe comunicá-la”, indicando que a forte identidade percebida internamente não se converte, necessariamente, em reputação internacional equivalente.

Apesar disso, a pesquisa identifica um fenômeno descrito como “paradoxo da admiração”. Nos indicadores de Admiração e Confiança, os estrangeiros demonstraram avaliação superior à dos próprios brasileiros, registrando saldo positivo de 0,4 ponto para o público internacional.

Brasileiros valorizam mais o país e suas regiões

De maneira geral, a percepção positiva dos brasileiros aparece em praticamente todos os indicadores ligados à imagem nacional, às regiões e aos setores econômicos. O score interno médio foi de 6,94, contra 6,34 na avaliação externa.

A pesquisa destaca que os brasileiros atribuem valor elevado ao patrimônio cultural e à diversidade regional do país. O Nordeste, por exemplo, é altamente reconhecido internamente pelo seu “capital cultural”, embora apresente baixa notoriedade internacional em comparação com outras regiões.

Outro exemplo citado é o Mato Grosso. O estado obteve percepção interna de qualidade de 7,3, mas sua exposição internacional foi avaliada em apenas 3,4, demonstrando baixa presença na percepção global.

O levantamento também aponta que a qualidade de produtos e serviços brasileiros figura entre os atributos mais fortes da imagem nacional. Ainda assim, a consultoria ressalta que o país falha em transformar essa percepção positiva em uma narrativa internacional mais eficiente.

Estrangeiros demonstram maior admiração pela Amazônia

Entre os aspectos em que os estrangeiros têm visão mais favorável do que os brasileiros, destaca-se a Amazônia. O Amazonas foi o único estado em que a percepção externa superou a avaliação interna.

Segundo a pesquisa, o score internacional para “Beleza e Cultura” relacionado à região amazônica atingiu 9,4, revelando um forte fascínio global pela floresta e por sua identidade cultural.

No agronegócio, os estrangeiros também demonstraram percepção mais positiva em relação à beleza e ao imaginário cultural associado ao campo brasileiro. A avaliação externa nesse quesito chegou a 7,5, superando em 1,4 ponto a percepção dos próprios brasileiros.

O estudo identifica ainda um equilíbrio nas avaliações sobre governança do agronegócio. O indicador de “Governo e Liderança” apresentou gap zero, sinalizando que os mercados internacionais enxergam estabilidade e confiança nos contratos do setor.

Segurança e ambiente político aparecem entre os piores índices

Os resultados revelam que tanto brasileiros quanto estrangeiros compartilham avaliações negativas em temas ligados à segurança pública e ao ambiente político e social do país.

O indicador “Estilo de Vida e Segurança” aparece entre os mais mal avaliados do levantamento. Entre os estrangeiros, o score relacionado à segurança foi de apenas 4,4 — o pior índice da pesquisa internacional.

Também receberam avaliações baixas os quesitos relacionados ao ambiente político, econômico e social, demonstrando percepção de instabilidade e insegurança institucional.

As entrevistas internacionais incluíram participantes de países como Estados Unidos, China, Japão, Índia, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Rússia, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Angola, Portugal, Espanha, Itália e Suécia, entre outros.