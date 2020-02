Brasileiros repatriados de Wuhan chegam a Anápolis

As duas aeronaves pousaram na base às 6h05 e 6h11 do horário de Brasília neste domingo edit

Sputinik – Aviões da Força Aérea brasileira com 34 passageiros aterrissaram na base aérea de Anápolis (GO) após o governo decidir repatriar os brasileiros que permaneciam na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do coronavírus.

As duas aeronaves pousaram na base às 6h05 e 6h11 do horário de Brasília neste domingo.

Oriundas de Wuhan, foco do coronavírus, as aeronaves fizeram paradas em Urumqi (China), Polônia, Espanha e na capital do Ceará, Fortaleza.

Logo após sua chegada, os repatriados devem ser encaminhados para uma quarentena de 18 dias na própria base aérea de Anápolis.

Além dos 34 passageiros, uma equipe de apoio de 24 pessoas será avaliada para que o Ministério da Saúde determine se elas também ficarão em quarentena, conforme publicou o portal G1.

Durante o período de isolamento, as pessoas serão obrigadas a usar máscaras quando estiverem fora de seus quartos.

Mensagem do presidente

Ainda de acordo com a publicação do Ministério da Defesa, os repatriados receberam uma mensagem em vídeo do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, assim que as aeronaves entraram no espaço aéreo do Brasil, às 23h40 de ontem (8).

É válido ressaltar que o retorno dos brasileiros de Wuhan foi aceito pelo presidente após os mesmos gravarem um vídeo direcionado a Bolsonaro.