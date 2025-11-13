Brasileiros temem perda da Amazônia para potências estrangeiras, aponta pesquisa

247 - A maioria dos brasileiros teme que a Amazônia esteja na mira de outros países e acredita que nações estrangeiras têm interesse estratégico na floresta. É o que revela uma pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira (13) e citada pela CNN Brasil.

Segundo o levantamento, 73% dos entrevistados afirmaram que governos estrangeiros demonstram interesse pela Amazônia, enquanto 66% disseram ter medo de que a região seja “roubada” do Brasil. A percepção reflete o peso simbólico e ambiental da floresta, que ocupa cerca de 60% do território nacional e abriga uma das maiores biodiversidades do planeta.

O estudo ouviu 1.500 pessoas entre os dias 11 e 12 de novembro de 2025, com margem de erro de três pontos percentuais. A sondagem foi feita em meio à realização da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que acontece em Belém (PA), e que tem colocado o Brasil no centro das discussões globais sobre preservação ambiental.

O levantamento também investigou o conhecimento dos brasileiros sobre o evento climático. Mais da metade (62%) dos entrevistados afirmaram não saber o que é a COP30, mesmo com a conferência sediada no país. Além disso, 70% disseram não acreditar que o encontro vá gerar ações efetivas no combate à crise climática, enquanto 30% enxergam possibilidade de avanços concretos.

Quando o foco se volta ao setor privado, o pessimismo se repete. Para 84% dos entrevistados, as empresas brasileiras não cumprem papel relevante no enfrentamento às mudanças climáticas. Apenas 16% avaliaram positivamente o desempenho das companhias nacionais nesse campo.

O debate sobre a Amazônia voltou ao centro da atenção internacional após uma publicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último domingo (9), em sua rede Truth Social. Ele afirmou que “a Amazônia do Brasil foi destruída para a construção de uma estrada de quatro faixas para que ambientalistas pudessem viajar”, declaração que gerou críticas e foi desmentida por especialistas.

A COP30, que começou na segunda-feira (10) em Belém, reúne delegações de mais de 160 países para discutir metas e compromissos climáticos. O evento faz parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), firmada em 1992, que estabelece o compromisso dos países em atuar de forma conjunta contra o aquecimento global.

A pesquisa do Real Time Big Data evidencia um contraste entre o orgulho nacional pela Amazônia e a desconfiança sobre a capacidade de protegê-la — uma preocupação que, ao que tudo indica, segue viva no imaginário dos brasileiros.