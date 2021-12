"Brasileiros voltaram a pensar", diz Bresser-Pereira após Datafolha que aponta vitória de Lula

“Depois do imenso erro que cometeram elegendo um presidente de extrema-direita, eles voltaram a pensar”, comentou o economista e ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira edit

Apoie o 247

ICL

247 - O economista e ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira comentou os resultados da última pesquisa DataFolha que apontam para a vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. Segundo ele, isso indica que os brasileiros “voltaram a pensar”

“Os impressionantes resultados do DataFolha apontam para a vitória de Lula nas eleições presidenciais, provavelmente no primeiro turno. Os brasileiros caíram em si. Depois do imenso erro que cometeram elegendo um presidente de extrema-direita, eles voltaram a pensar”, publicou nas redes sociais.

Ele lembrou que “o Brasil vive uma grande crise política desde 2013 e econômica desde 2014”. “Diante da reeleição de Dilma e da crise fiscal de 2015, as elites econômicas adotaram um neoliberalismo radical e um antipetismo irracional”, destacou no Twitter. Confira:

PUBLICIDADE

O Brasil vive uma grande crise política desde 2013 e econômica desde 2014. Diante da reeleição de Dilma e da crise fiscal de 2015, as elites econômicas adotaram um neoliberalismo radical e um antipetismo irracional. — Luiz Carlos Bresser-Pereira (@BresserPereira) December 17, 2021

Os resultados foram a emenda do teto fiscal, que seria razoável se variasse com o PIB, a estagnação econômica, e a eleição em 2018 de um candidato de extrema direita sem qualquer condição de governar o Brasil. Foi um momento em que os brasileiros pararam de pensar. PUBLICIDADE December 17, 2021

Entre os candidatos apenas existe um que é também um político capaz e comprometido com o Brasil, Ciro Gomes, mas sua candidatura não deslanchou. A centro-direita ainda procura um candidato, mas Lula não é apenas mais capaz, é também mais moderado. — Luiz Carlos Bresser-Pereira (@BresserPereira) December 17, 2021

PUBLICIDADE

Agora essas ferramentas existem – estão no Novo Desenvolvimentismo – e ele poderá adotá-las: a rejeição de déficits em conta-corrente e a neutralização da doença holandesa. Assim o Brasil sairá da quase-estagnação que já dura 40 anos e voltará a se industrializar. — Luiz Carlos Bresser-Pereira (@BresserPereira) December 17, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE