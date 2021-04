Breno Altman: Ciro conclui seu rompimento com o campo progressista

“Ao assinar manifesto com Doria, Amoedo, Huck, Mandetta e Leite, Ciro Gomes conclui sua ruptura com o campo progressista. Busca, de todas as maneiras, uma aliança que o coloque como o candidato nem-nem, contra Bolsonaro e contra Lula, ao lado da oposição de direita", diz o jornalista Breno Altman edit

247 - O jornalista Breno Altman usou as redes sociais para afirmar que ao assinar um manifesto encabeçado pela centro-direita, o ex-ministro Ciro Gomes “conclui sua ruptura com o campo progressista”.

“Ao assinar manifesto com Doria, Amoedo, Huck, Mandetta e Leite, Ciro Gomes conclui sua ruptura com o campo progressista. Busca, de todas as maneiras, uma aliança que o coloque como o candidato nem-nem, contra Bolsonaro e contra Lula, ao lado da oposição de direita”, escreveu Altman no Twitter.

O manifesto, afirmando que a democracia está sob ameaça, foi divulgado no começo da noite desta quarta-feira (31) tendo como signatários os governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM), além do apresentador Luciano Huck e o ex-presidenciável João Amoedo (Novo) .

Confira a postagem de Breno Altman sobre o assunto.

