Breno Altman: "dividida, a esquerda caminha para o precipício nas capitais"

247 - O jornalista Breno Altman alertou sobre as alianças do Partido dos Trabalhadores (PT) com o bolsonarismo em cidades como Belfort Roxo (RJ) e Juazeiro do Norte (BA) e que, "dividida, a esquerda caminha para o precipício nas capitais".

Durante participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (14) ele reforçou que “as questões municipais deveriam estar estritamente relacionadas com a pauta nacional contra o bolsonarismo, ainda que isso acarretasse em derrotas eleitorais”.

Altman destacou que “a coerência na política é um artigo de enorme valor , muito superior ao pragmatismo e a esperteza”. “Quando o PT faz alianças do tipo que fez em Juazeiro do Norte ou Belfort Roxo, causa uma mancha de confusão”, acrescentou.

“ O PT não é mais governo e precisa se construir como oposição de esquerda, no momento que a esquerda não é mais protagonista do país, para isso a sigla precisa reposicionar sua coerência, como fez nos anos 80”, concluiu.

