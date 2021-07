Breno comenta realização de atos separados contra Bolsonaro: 'melhor assim, marchando separados e golpeando juntos'

247 - O jornalista Breno Altman comentou a posição defendida pelo líder do MBL, deputado Kim Kataguiri, sobre a realização de atos separados por Fora Bolsonaro.

“Melhor assim. Duas frentes, uma de esquerda e outra de direita, cada qual com seu programa, marchando separadas e golpeando juntas, mas não misturadas, o governo da morte”, afirmou no Twitter.

Kim Kataguiri (DEM-SP), líder do MBL, anunciou que seu movimento convocará manifestações contra Bolsonaro. Melhor assim. Duas frentes, uma de esquerda e outra de direita, cada qual com seu programa, marchando separadas e golpeando juntas, mas não misturadas, o governo da morte. July 5, 2021

"Vão se formando duas frentes, antagônicas entre si, mas com a possibilidade de acordos eventuais contra Bolsonaro. Uma frente única de esquerda e outra que poderá representar a chamada "terceira via". Esse desenho expressa bem a disputa política em curso, sem artificialidades", continuou.

"Nas diretas, pode haver uma frente entre liberais e esquerda. Muitos anos de resistência à ditadura. Posições convergentes sobre política econômica e democracia. Hoje existe apenas oposição a Bolsonaro, e olhe lá. Duas frentes, com eventuais ações em comum, fazem mais sentido".

"Mesmo com duas frentes, cada qual com suas próprias mobilizações, não devemos hostilizar quem, do lado de lá, for se deslocando para o lado de cá. Uma das medidas para a hegemonia de esquerda é quando consegue dividir os partidos burgueses e atrair parte de suas bases", concluiu.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.