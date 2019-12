Brian Mier: discurso anticomunista é tática importada dos Estados Unidos

O jornalista Brian Mier analisa a fala do ministro Ernesto Araújo sobre “uma ameaça comunista que ronda a América do Sul” e considera que os EUA inventaram “esse mar de lama contra comunistas” como tática para promover o medo. Assista sua análise na TV edit

247 - O jornalista Brian Mier, em sua análise semanal na TV 247, afirma que o “discurso anticomunista está crescendo no mundo”. “Chegou ao nível dos republicanos chamarem os neoliberais dos democratas de ‘comunistas’”, aponta Mier, referindo-se aos principais partidos estadunidenses.

Mier explica que o processo de indicação do impeachment de Trump, que foi aprovado na Câmara dos deputados nesta semana, foi “partidário”. “Os democratas votaram a favor e os republicanos, contra”, elucida.

O jornalista informa que o impeachment ainda precisa ser aprovado no Senado, local de maioria republicana e que provavelmente não será aprovado na Casa.

No entanto, Mier indica que o partido democrata tem uma carta na manga: “a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, irá atrasar a entrega do impeachment para o Senado, deixando com que a pauta seja tema no período eleitoral, prejudicando dessa forma a imagem de Trump”, projeta.

O jornalista ainda alerta que Trump cresceu 6% após o processo de impeachment.

