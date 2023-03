Brian Mier: 'é incoerente cobrar punição de bolsonaristas pelo 8/1 e ser conivente com golpistas da Nicarágua'

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Brian Mier classificou como incoerência a posição adotada de parte da esquerda brasileira ao condenar a prisão de expulsão de opositores pelo governo de Daniel Ortega na Nicarágua.

Durante o programa Globalistas, que apresenta na TV 247 junto com a jornalista Nathália Urban, Brian disse que as pessoas que foram expulsas do país participaram da tentativa de golpe de estado em 2018. "O que o governo da Nicarágua fez foi prender os golpistas dos atos de 2018. Esses golpistas mataram centenas de pessoas", afirmou o jornalista.

"Como eles estão sendo presos e alguns estão sendo expulsos do país, os Estados Unidos e seus aliados estão chamando isso de crime contra os Direitos Humanos. O que questiono é: como você pode apoiar a prisão dos golpistas do 8 de janeiro no Brasil e fica chamando de violação dos direitos humanos a prisão de golpistas da Nicarágua”, acrescentou Brian Mier.

Em fevereiro deste ano, o governo de Daniel Ortega tirou 222 opositores da prisão, os enviou à força para os Estados Unidos e retirou a nacionalidade de todos.

Uma semana depois, um tribunal da Nicarágua também retirou a nacionalidade de 94 opositores já exilados e os considerou "traidores da pátria". Entre os sancionados, estão: Sergio Ramírez e Gioconda Belli; bispo católico Silvio Báez; o ex-comandante guerrilheiro Luis Carrión; a também ex-comandante guerrilheira Mónica Baltodano e a ativista de direitos humanos Vilma Núñez.

Na última quinta-feira (16), o governo da Nicarágua trocou os embaixadores do Brasil e outros quatro países. A troca na Embaixada do Brasil acontece também após o governo brasileiro ter declarado durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), na Suíça, que está disposto a receber nicaraguenses da oposição que tiveram sua nacionalidade retirada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.