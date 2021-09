Brian Mier explica quem é Brian Winter, que atacou Joaquim de Carvalho: operador de golpes

O jornalista criticou o editor da revista Americas Quarterly, Brian Winter, que chamou o documentário ‘Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil’, realizado por Joaquim de Carvalho, de “fake news da esquerda”. Mier denunciou que Winter comanda o braço de imprensa do Conselho das Américas, instituição que promoveu diversos golpes na América Latina. Assista na TV 247 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Brian Mier, em entrevista à TV 247, criticou o editor da revista Americas Quarterly, Brian Winter, que atacou o documentário ‘Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil’ , realizado pelo repórter investigativo Joaquim de Carvalho. Winter, com base em uma matéria rasteira da Folha de S.Paulo, que comprou a versão oficial, disse que a produção da TV 247 é “fake news da esquerda” .

A Americas Quarterly serve aos interesses dos Estados Unidos e das multinacionais com presença na América Latina, denunciou Mier. A publicação atuou ativamente para defender os interesses da Operação Lava Jato na mídia estadunidense, lembrou. “A Americas Quarterly é o braço de imprensa de uma enorme instituição, que representa os interesses das maiores multinacionais que trabalham no Brasil, todas que se beneficiaram do golpe, incluindo Chevron, Exxon, Monsanto, BlackRock e empresas de mineração internacionais. A Americas Quarterly é o braço do Council of the Americas (Conselho das Américas), um think tank que foi criado pelo David Rockfeller em 1964, por causa de um convite de John F. Kennedy para ajudar no golpe do Brasil. Desde então, ele (Conselho das Américas) está envolvido em quase todos os golpes que aconteceram na América Latina. Por exemplo, em 1970 eles tentaram bloquear a posse de Salvador Allende através de propinas oferecidas para vários integrantes do Senado, e estavam envolvidos no golpe de 1973. Eles trabalharam como uma agência publicitária para a Operação Lava Jato na mídia estadunidense”, disse o jornalista.

“A ex-assistente editora do America’s Quarterly é agora a editora de América Latina no New York Times, Juliana Barbosa. É uma organização de direita, que sempre faz propaganda anti-esquerda na América Latina, a favor do capital internacional”, completou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE