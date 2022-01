Briga na extrema direita: Carlos Bolsonaro acusa deputado Jordy de ser usuário de cocaína

Apoie o 247

Revista Fórum - A briga entre o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado federal Carlos Jordy (PSC-RJ) ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (4).

Após acusar Jordy de organizar um evento que reuniu “conservadores que descem a lenha no PR”, o filho do presidente Bolsonaro sugeriu a Jordy que use menos cocaína, dando a entender que a droga está afetando o discernimento do deputado.

“É cristalino que há uma tentativa de se criar um grupo usando a imagem de um e se fazendo de idiota para tirar crédito e obter exito! Sugiro cheirarem menos, serem mais gratos e não sujos. Principalmente aqueles que nada são sem a imagem dos que “criticam construtivamente”, escreveu Carlos Bolsonaro em seu perfil no Twitter.

