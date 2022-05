Bruno Araújo confirma que PSDB deve se aliar a Simone Tebet

Apoie o 247

247 - Após o ex-governador João Doria (PSDB) anunciar a desistência de sua candidatura à Presidência da República, o presidente do partido, Bruno Araújo, sinalizou que a sigla deve mesmo aderir ao nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS).

"É o nome posto", declarou. "Com a própria ajuda do governador João Doria, nós vamos construir, não só dentro do PSDB, um projeto em que esse nome [de Simone Tebet] represente um compromisso com programas, projetos para o país e com o fortalecimento de palanques importantes, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde o MDB pode ser um parceiro importante no projeto do PSDB".

"Estamos focando agora em selar quem é o candidato a presidente. O caminho aponta para essa aliança feita com o MDB junto com o Cidadania. O PSDB está firme nessa coligação. Agora a responsabilidade de Simone Tebet aumenta, no momento em que o João Doria faz um movimento tão importante como esse. Agora inicia-se uma nova etapa de um diálogo com o MDB", afirmou Araújo.

O dirigente partidário ainda acenou ao União Brasil, que tem como pré-candidato seu líder, Luciano Bivar. "O União Brasil é um parceiro fundamental. Fica um apelo de reflexão do União Brasil voltar a se incorporar nesse projeto, que agora dá demonstrações claras de que é possível aglutinar. O União Brasil é convidado a retornar a esse projeto".

