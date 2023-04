"Bunker de Damares revela perversão política", diz Marcia Tiburi

Apoie o 247

ICL

247 – "O bunker da Damares é mais uma prova da perversão política e moral que foi o governo de Bolsonaro com ministros delinquentes. Não há explicação para a construção cuja arquitetura figuraria bem num conto de Kafka, mas infelizmente foi a realidade do Brasil sob o fascismo", escreve a professora e filósofa Marcia Tiburi, em seu Twitter.

Trabalhadores do Ministério dos Direitos Humanos descobriram a existência de um bunker próximo ao gabinete que, até 2022, era ocupado por Damares Alves. A sala apresenta fechadura eletrônica, paredes reforçadas, isolamento acústico e um cofre para armazenamento de armas, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

Segundo documentos obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, a reforma do local teve um custo de R$17 mil, sendo solicitada em abril de 2021 pelo policial rodoviário federal Marco Aurélio Baierle, responsável pela segurança da ex-ministra.

O policial listou sete condições para a reforma da sala, dentre as quais incluíam isolamento acústico, fechadura digital biométrica, ar-condicionado independente, cofre para guardar armas e documentos, além de uma fragmentadora de papel. A obra foi aprovada no mês seguinte, porém, levou nove meses para ser concluída. Nesse período, o policial solicitou que o isolamento acústico fosse feito de tal forma que nenhum som pudesse ser ouvido fora da sala, com base no "nível da fala".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.