'Buscam pelo em ovo', diz Luís Costa Pinto após fala de Lula sobre jovem negra

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva causou polêmica ao brincar com uma jovem aprendiz da Volkswagen, que é negra, dizendo que pensou que ela fosse cantar, “batucar alguma coisa” ou que era “namorada de alguém” no evento realizado na montadora.

A fala do presidente ocorreu durante visita à fábrica da montadora alemã em São Bernardo do Campo, região do ABC paulista, na sexta-feira (2).

continua após o anúncio

Em resposta, bolsonaristas espalharam a fake news de que Lula é racista, mas também militantes da causa negra criticaram o presidente. No entanto, segundo o jornalista Luís Costa Pinto, do 247, a fala não foi um erro.

Em postagem no X, ele afirma que as pessoas 'buscam pelo em ovo' para atacar o governo do presidente Lula. "O que o presidente da República, metalúrgico de formação, exaltou no discurso foi justamente esse fato: uma jovem negra em meio a assessores da política porque foi 1° lugar entre os aprendizes numa das maiores montadoras da América Latina. O recalcitrante recalque de quem busca pelo em ovo nos discursos de Lula - em geral brilhantes - omite o fim da fala. Realçar que negros gostam de batuque não foi erro, não foi impróprio: foi a verdade

continua após o anúncio

Criado ao som dos maracatus e cirandas do Recife, de Olinda, de Itamaracá, eu não gosto - amo batuques! Quando os ouço, sinto pulsar em mim a ancestralidade africana. É impossível ouvir um maracatu e ficar do mesmo jeito de antes. Não sou negro, mas pulsa aqui o sangue d`África.

Antes de sacar a pistola automática de repliques de recalques, antes da falange African Corps da mídia corporativa sair metralhando baboseiras na condição de ventríloquos dos patrões, é mister - por Justiça - rodar toda a frase do presidente. Não interrompam. Ouçam. Depois, falem", escreveu.

continua após o anúncio

Nota sobre a fala do pres. Lula exaltando a jovem negra que foi considerada a melhor jovem aprendiz da Volkswagen:

O que o presidente da República, metalúrgico de formação,exaltou no discurso foi justamente esse fato: uma jovem negra em meio a ases da política pq foi 1°... SEGUE — Luis Costa Pinto (@LulaCostaPinto) February 3, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: