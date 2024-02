Buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró já duram 55h

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Após mais de 55 horas desde a fuga sem precedentes de detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, as autoridades policiais intensificaram os esforços para capturar Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson “Tatu” Cabral Nascimento, de 33 anos. A operação, considerada de alta complexidade, concentra-se em um raio de 15 km ao redor do presídio, com mais de 300 policiais envolvidos nas buscas.

Na manhã desta quinta-feira (15), a Polícia Federal (PF) enviou drones, cães farejadores e helicópteros para reforçar as operações de busca. Os drones, equipados com tecnologia avançada e câmeras de infravermelho, foram transportados por helicópteros da corporação para auxiliar nas investigações.

continua após o anúncio

A força-tarefa montada por determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, reúne integrantes da PF, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e forças policiais locais. As equipes se concentraram principalmente na zona rural de Mossoró, onde encontraram pistas como pegadas e vestimentas que seriam dos fugitivos, informa o Metrópoles.

De acordo com os investigadores, as roupas e outros itens foram possivelmente furtados de uma residência próxima à penitenciária. As autoridades acreditam que os fugitivos não tenham se distanciado muito do local da fuga, dada a rápida mobilização das equipes policiais.

continua após o anúncio

A fuga sem precedentes provocou uma resposta imediata do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na noite de quarta-feira (14), o ministro Ricardo Lewandowski ordenou o afastamento imediato da atual direção da penitenciária e nomeou o policial penal federal Carlos Luis Vieira Pires como interventor na unidade. O interventor, acompanhado pelo Secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, foi enviado para Mossoró com o objetivo de assumir o comando da penitenciária e coordenar as ações para recapturar os fugitivos e garantir a segurança do estabelecimento prisional.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: