Buscas por voos ao Brasil crescem após Lula anunciar isenção a chineses

247 - As buscas por voos com destino ao Brasil dispararam na China após o anúncio da isenção de visto para turistas chineses em viagens de curta duração. Dados da plataforma chinesa Qunar, divulgados pelo jornal Global Times, indicam que as pesquisas por passagens para Brasília cresceram 84% em apenas uma hora. Destinos tradicionais como Rio de Janeiro e São Paulo também registraram aumentos expressivos, de 27% e 22%, respectivamente.

Segundo a mídia asiática, o movimento não se restringiu a picos pontuais. As consultas semanais por voos partindo de cidades chinesas com destino a aeroportos brasileiros chegaram a quintuplicar, evidenciando um interesse mais amplo e sustentado pelo país após o anúncio do governo brasileiro.

A decisão foi anunciada em 23 de janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que confirmou a concessão de isenção de visto para algumas categorias de viagens de curta duração a cidadãos chineses. A medida segue o princípio da reciprocidade, já que a China permite a entrada de brasileiros sem visto para estadias de até 30 dias desde 2025. As informações foram detalhadas em nota do Palácio do Planalto e divulgadas pela Agência Brasil.

Lula comunicou a decisão ao presidente da China, Xi Jinping, durante uma conversa telefônica realizada na noite de quinta-feira (22). Em nota divulgada na manhã de sexta-feira (23), o governo brasileiro explicou que a isenção ocorre no contexto da ampliação da cooperação bilateral em áreas consideradas estratégicas, especialmente as relacionadas à “fronteira do conhecimento”.

A política chinesa de isenção de visto para brasileiros entrou em vigor em 1º de junho de 2025, inicialmente válida por um ano, e posteriormente prorrogada até 31 de dezembro de 2026. Além do Brasil, a medida chinesa passou a incluir outros países sul-americanos, como Argentina, Chile, Peru e Uruguai, dentro de um grupo total de 45 nações beneficiadas por uma política unilateral de facilitação de entrada.

O objetivo, segundo o governo chinês, é estimular o intercâmbio de pessoas e fortalecer a aproximação da China com a América Latina e outros blocos regionais. Brasil, Argentina e Chile estão entre as cinco maiores economias da região. Desde 2024, a maioria dos países europeus, além de Japão e Coreia do Sul, também não necessita de visto para viajar à China.

Os portadores de passaportes comuns válidos desses países podem entrar na China sem visto para fins de negócios, turismo, visitas a familiares ou amigos, intercâmbios e trânsito, com permanência máxima de até 30 dias.

Telefonema entre Lula e Xi

De acordo com o Palácio do Planalto, o telefonema entre Lula e Xi Jinping teve duração aproximada de 45 minutos. Os dois líderes discutiram o aprofundamento das relações bilaterais desde a visita do presidente chinês ao Brasil e a criação da Comunidade de Futuro Compartilhado Brasil-China por um Mundo mais Justo e um Planeta mais Sustentável, anunciada em novembro de 2024, iniciativa que elevou o patamar da parceria estratégica entre os dois países.

“A esse respeito, destacaram as sinergias entre os respectivos projetos nacionais de desenvolvimento, em especial nas áreas de infraestrutura, transição ecológica e tecnologia”, informou a Presidência da República em nota oficial.

No cenário internacional, segundo o governo brasileiro, Lula ressaltou que Brasil e China exercem “papel central na defesa do multilateralismo, do direito internacional e do livre comércio”. Ainda conforme a nota, “nesse contexto, os presidentes Lula e Xi reiteraram seu compromisso com o fortalecimento das Nações Unidas como caminho para a defesa da paz e da estabilidade no mundo”.

A agência estatal chinesa Xinhua também divulgou detalhes da conversa e acrescentou que Xi Jinping afirmou a Lula que China e Brasil devem salvaguardar os interesses comuns do Sul Global e manter conjuntamente o papel central das Nações Unidas em meio à “situação internacional turbulenta”.

“A China está comprometida em ser sempre uma boa amiga e parceira dos países da América Latina e do Caribe (ALC), e em avançar juntos na construção da comunidade China-ALC com um futuro compartilhado”, destacou Xi, segundo a Xinhua.