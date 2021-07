Butantan rebate acusações de Bolsonaro de sobrepreço na CoronaVac

Instituto Butantan estar absolutamente tranquilo com relação às acusações de Jair Bolsonaro de que o laboratório chinês SinoVac teria oferecido ao governo a dose do imunizante pela metade do valor cobrado pela instituição edit

Julinho Bittencourt, Revista Fórum - O Instituto Butantan, através de sua assessoria de imprensa, afirmou com exclusividade à Fórum, na manhã dessa quinta-feira (22), estar absolutamente tranquilo com relação às acusações do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido).

O presidente afirmou que a SinoVac, laboratório chinês que fabrica a CoronaVac, teria oferecido ao governo a dose do imunizante a 5 dólares, metade do valor que está sendo cobrado pelo Instituto Butantan.

De acordo com a assessoria, o Butantan tem a exclusividade da CoronaVac para toda a América Latina. A própria Sinovac soltou nota no último domingo (20) reiterando “que o instituto é o único representante da Sinovac no Brasil e na América Latina para a comercialização da CoronaVac”.

