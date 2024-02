BYD entrega primeiro ônibus elétrico superarticulado do mundo para Goiás

Apoie o 247

247 - A BYD, Build Your Dreams, líder global em veículos elétricos, entregou, nesta quarta-feira (14), o primeiro ônibus 100% elétrico superarticulado para o estado de Goiás. Com 23 metros de comprimento, piso alto e uma impressionante autonomia de 250 km, o modelo D11A é pioneiro em suas características, representando um avanço significativo na adoção de tecnologias limpas no transporte público.

Desenvolvido com a preocupação de minimizar a sobrecarga na rede elétrica das grandes cidades, o modelo D11A da BYD possui uma capacidade de bateria de 516 kWh. Além disso, sua acessibilidade é garantida com a inclusão de um elevador para pessoas com deficiência, tornando-o uma opção inclusiva e moderna para o transporte urbano.

Bruno Paiva, diretor de vendas de ônibus da BYD, enfatizou a importância dessa entrega para os moradores de Goiânia: "O D11A traz conforto, segurança e tecnologia para quem depende de transporte público numa das cidades que mais crescem no país."

O ônibus superarticulado D11A será integrado ao corredor BRT Leste-Oeste do sistema de transporte metropolitano de Goiânia, começando uma nova era de mobilidade sustentável na região. Inicialmente, seis unidades do modelo foram adquiridas, mas o projeto prevê a inclusão de mais 59 veículos do mesmo tipo, ampliando ainda mais os benefícios para a população.

O ônibus D11A oferece as seguintes características:

Chassi de piso alto ideal para circulação em grandes cidades e projetos de BRT (Bus Rapid Transit).

Suspensão pneumática em todos os eixos, proporcionando conforto tanto para os passageiros quanto para o motorista.

Motor integrado em cada uma das rodas do segundo e terceiro eixos, além de um módulo de controle eletrônico de tração.

Chassi tubular robusto, formado por materiais de alta resistência, eliminando a necessidade de alongamento para carrocerias de até 23 metros.

Sistema de freio a disco com ABS/EBS e sistema regenerativo nos eixos motrizes, garantindo maior segurança e autonomia.

Coluna de direção regulável, proporcionando ajustes ergonômicos para os motoristas.

