Caça Gripen da FAB faz voo pela 1ª vez no espaço aéreo brasileiro (VÍDEO)

Sputnik - O primeiro caça F-39 Gripen da Força Aérea do Brasil (FAB) decolou nesta quinta-feira (24) do aeroporto de Navegantes, em São Paulo, com destino a Gavião Peixoto, em São Paulo.

É o primeiro voo da aeronave no espaço aéreo brasileiro. Mais cedo, o caça tinha realizado um teste de motor e de taxiamento, para confirmar se o Gripen estava pronto para a viagem.

O primeiro F-39 Gripen adquirido pelo governo brasileiro, por meio de contrato assinado em 2013, chegou de navio , no dia 20 de setembro, no porto de Navegantes. Dois dias depois, o caça foi rebocado para o aeroporto da cidade catarinense.

A fábrica da Embraer que, no futuro, produzirá as versões nacionais da aeronave, fica no município paulista de Gavião Peixoto. Dos 36 modelos comprados pelo governo brasileiro, no valor atualizado de R$ 24,4 milhões, 15 serão produzidos na cidade. A previsão é de que o avião estará em operação no segundo semestre de 2021.

De acordo com a FAB e a Saab, empresa sueca responsável pela construção do caça, a apresentação oficial da aeronave será realizada em 23 de outubro, em Brasília, no Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira.