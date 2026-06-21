Cacique Raoni apresenta boa recuperação após cirurgia e respira sem aparelhos

247 - O cacique Raoni Metuktire, uma das mais importantes lideranças indígenas do Brasil e referência internacional na defesa dos povos originários, apresenta evolução positiva após passar por uma cirurgia de desobstrução intestinal. De acordo com boletim médico divulgado neste domingo (21), ele está consciente, respira sem auxílio de aparelhos e segue em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal UOL, com base em comunicado da equipe médica responsável pelo acompanhamento do líder indígena. Raoni, de 94 anos, foi submetido a um procedimento cirúrgico minimamente invasivo na tarde de sábado (20).

Segundo o boletim, o estado de saúde do cacique apresenta sinais favoráveis de recuperação. O comunicado informa que ele não teve febre, respira em ar ambiente e permanece sob observação médica intensiva durante o período pós-operatório. A equipe também destacou que o líder indígena está lúcido durante a recuperação.

Boletim aponta melhora clínica

O relatório médico afirma que Raoni registra “boa evolução clínica” após a cirurgia. Ainda de acordo com a nota, o líder kayapó está consciente e interage normalmente com a equipe responsável pelos cuidados.

“[Raoni] está consciente e respondendo às solicitações”, informa o boletim divulgado pelo Hospital São Paulo.

A internação em UTI faz parte do protocolo de acompanhamento pós-cirúrgico, permitindo monitoramento contínuo das condições clínicas do paciente nos primeiros dias após o procedimento.

Transferência para São Paulo

Raoni foi transferido para a capital paulista na última sexta-feira (19), após apresentar melhora em seu quadro clínico. A decisão pela remoção foi tomada pela equipe médica que o acompanhava anteriormente em Sinop, no Mato Grosso.

Para viabilizar o deslocamento, o Governo de Mato Grosso disponibilizou uma aeronave que realizou o transporte do líder indígena até São Paulo, onde ele passou a receber atendimento especializado.

A transferência ocorreu com o objetivo de garantir suporte médico adequado durante a continuidade do tratamento e eventual necessidade de intervenções complementares.

Trajetória de liderança indígena

Reconhecido mundialmente por sua atuação em defesa dos povos indígenas e da floresta amazônica, Raoni é uma das principais lideranças do povo kayapó. Sua imagem tornou-se símbolo da luta pela preservação ambiental e pelos direitos dos povos originários.

Ao longo de mais de três décadas, o cacique denunciou internacionalmente os impactos do desmatamento sobre os territórios indígenas da Amazônia. Seu tradicional disco labial, associado à cultura de seu povo, e o cocar de penas amarelas tornaram-se marcas de sua trajetória pública.

Raoni também desempenhou papel relevante na mobilização indígena durante o processo constituinte brasileiro. Entre suas contribuições históricas está a defesa da demarcação de terras e da inclusão de garantias constitucionais voltadas aos direitos dos povos indígenas.

Atuação na Constituinte

Durante os debates que resultaram na Constituição Federal de 1988, o líder indígena participou ativamente das articulações em Brasília em favor do reconhecimento dos direitos dos povos originários.

Em um dos momentos mais marcantes desse processo, Raoni levou dezenas de guerreiros kayapó à capital federal para reforçar a mobilização em torno da proteção constitucional das comunidades indígenas e de seus territórios tradicionais.

Sua atuação consolidou seu papel como uma das vozes mais influentes do movimento indígena brasileiro, tornando-o uma figura respeitada tanto no país quanto no exterior.