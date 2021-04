Cacique Raoni pede que Biden ignore Bolsonaro: 'presidente ruim' (vídeo)

247 - O líder indígena Raoni Metuktire, considerado um dos maiores defensores da Amazônia e dos direitos dos povos indígenas, pediu que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ignore Jair Bolsonaro. O vídeo com o pedido feito pelo líder Kayapó foi divulgado nesta quinta-feira (15), mesmo dia em que o governo brasileiro divulgou uma carta em que Bolsonaro se compromete com o mandatário norte-americano a zerar o desmatamento ilegal até 2030.

“Não sei falar o seu nome, o senhor [Biden] já deve ter ouvido falar de mim. Sempre lutei pela floresta e os presidentes anteriores me ouviram. Espero que me escute também. Somente este presidente está contra mim. Se esse presidente ruim falar algo para o senhor, ignore-o e diga: Raoni já falou comigo”, diz o cacique no vídeo divulgado por ocasião do ato “Emergência Amazônica: Em Defesa da Floresta e da Vida”.

“Ele [Bolsonaro] está incentivando o garimpo, madeireiro. Quero rio limpo, a floresta em pé. Para que nos odiar tanto? Não quero ver ninguém derrubando a floresta”, completou Raoni no ato “Emergência Amazônica: Em Defesa da Floresta e da Vida”.

Veja o vídeo.

