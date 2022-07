Cada vez mais isolado, Ciro tem palanque em apenas três estados

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, está cada vez mais isolado. Ele ainda não conseguiu achar um partido disposto a se coligar à sua candidatura e vê esse isolamento se repetir na maioria dos estados, informa o jornal O Globo.

Dentre os oito nomes do partido confirmados na disputa por governos estaduais, somente três conseguiram tirar a aliança do zero com o apoio de ao menos uma outra sigla: Rodrigo Neves no Rio, Weverton Rocha no Maranhão e o candidato no Ceará, cujo nome ainda não foi definido. Mesmo assim, Rodrigo Neves declarou apoio a Lula.

A conjuntura é difícil mesmo nos casos em que há alianças confirmadas. No Rio, Neves só logrou atrair siglas pequenas, como o Patriota, o Agir (ex-PTC) e o Cidadania. A última legenda, porém, está federada com o PSDB e, embora o PDT tente atrair os tucanos, o partido deve ceder Cesar Maia como vice para a chapa do deputado federal Marcelo Freixo (PSB), também pré-candidato ao Palácio Guanabara. Além disso, o ex-prefeito de Niterói tem feito acenos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Ciro na disputa ao Planalto, embora não assuma publicamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Maranhão, onde Weverton lidera as pesquisas ao governo estadual e tem uma gama de partidos em sua aliança — incluindo o PTB e o PL, o senador também quer apoiar Lula, ainda que o petista já tenha palanque no estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Ceará, o PDT vai escolher entre o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e a atual governadora Izolda Cela o postulante ao Executivo para compor chapa com o PT, que terá o ex-governador Camilo Santana como candidato ao Senado. A aliança histórica entre os dois partidos, apesar de forte, também terá que se dividir para o palanque presidencial, mesmo no reduto eleitoral de Ciro Gomes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE