'Cada vez mais o Supremo interfere em tudo', critica Bolsonaro

"Cada vez mais o Supremo, na verdade, interfere em tudo. Teve interferência agora nessa história do orçamento secreto. Orçamento secreto publicado no Diário Oficial da União", disse Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro criticou, nesta terça-feira (9), a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu o pagamento das chamadas emendas de relator.Segundo ele, a Corte “cada vez mais interfere em tudo”.

“Você vê o Supremo Tribunal Federal também, que cada vez mais o Supremo, na verdade, interfere em tudo. Teve interferência agora nessa história do orçamento secreto. Orçamento secreto publicado no Diário Oficial da União”, disse Bolsonaro em entrevista ao site bolsonarista Jornal da Cidade Online.

A validade das emendas, batizada de orçamento secreto em função do direcionamento para parlamentares da base governista e da pouca transparência, está sendo julgada nesta semana pelo STF. Até o momento, quatro ministros votaram pela suspensão da liberação dos recursos.

PUBLICIDADE

O ocupante do Palácio do Planalto, disse, ainda, que se for reeleito no ano que vem poderá indicar dois novos nomes ao STF, com as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. "Vou ter quatro lá dentro. Você muda a linha do STF, muitos ministros são de esquerda, a gente sabe a linha”, pontuou.

"Hoje tenho 10% de mim dentro do Supremo", completou em referência à indicação feita por ele do ministro Kássio Nunes Marques. "Não é que eu mande no voto do Kassio, mas o que eu podia apresentar naquele momento para o Senado, era o Kassio", emendou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE