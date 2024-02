Cadáver político, Roberto Freire acusa governo Lula de apoio ao terrorismo e é repreendido por judeus

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O ex-deputado Roberto Freire, que transformou o antigo PCB em PPS e recentemente perdeu o comando da legenda, usou suas redes sociais para atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em razão da decisão de fornecer assistência ao povo palestino . Segundo Freire, a decisão humanitária transformaria o presidente Lula em apoiador do terrorismo. Tal disparate não passou despercebido e o ex-presidente do PPS foi repreendido por judeus, que o classificaram como fascista. Confira:

Cada vez mais radical em busca de apoio de extremistas de direita, Ex-ministro golpista Roberto Freire agora acusa o Governo Brasil de terrorismo por financiar agência da ONU para refugiados palestinos. A cada semana ele expande os limites da própria radicalidade fascista. https://t.co/Ev4zTJEdYu continua após o anúncio February 10, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: