CadÚnico sustenta geração de empregos formais em janeiro

247 - As pessoas inscritas no Cadastro Único tiveram desempenho superior na ocupação de vagas formais no início de 2026, com maior permanência nos postos de trabalho e menor rotatividade. Dados divulgados pela Agência Gov, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), revelam que esse público registrou saldo positivo de empregos em janeiro, mesmo em um cenário geral de estabilidade no mercado.

Segundo as informações, foram contabilizadas 790.581 admissões e 678.101 desligamentos entre os inscritos no CadÚnico, resultando em um saldo positivo de 112.480 vagas com carteira assinada. No mesmo período, o saldo geral de empregos no país ficou praticamente estável, com leve resultado negativo de 146 postos. O cruzamento das bases de dados é realizado pela Secretaria de Inclusão Socioeconômica (Sisec), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Para o economista Saumíneo Nascimento, o desempenho do grupo está diretamente relacionado à maior permanência no emprego. “A diferença ocorre porque o grupo do CadÚnico conseguiu se fixar nas oportunidades de emprego e apresentou menor rotatividade”, analisou. Ele também destacou o impacto positivo para as empresas: “As informações apresentadas demonstram que as admissões do público do Cadastro Único são importantes para a redução da variável turnover nas empresas”.

Entre os beneficiários do Bolsa Família, o resultado também foi expressivo. Foram registradas 332.022 admissões e 247.426 desligamentos, gerando um saldo positivo de 85.596 empregos formais. A participação desse grupo nas contratações foi de 15,1%, enquanto nos desligamentos ficou em 11,8%, evidenciando maior estabilidade no vínculo empregatício.

Além disso, os beneficiários do programa responderam por 76% do saldo total de empregos entre os inscritos no Cadastro Único, reforçando o papel do Bolsa Família como instrumento de inclusão produtiva e porta de entrada para o mercado formal de trabalho.

Crescimento consistente nos últimos anos

O avanço do emprego formal no país não se restringe ao início de 2026. Entre 2023 e 2025, o mercado de trabalho apresentou crescimento contínuo, com todas as 27 unidades da federação registrando saldo positivo na geração de vagas com carteira assinada.

Nesse período, o saldo geral foi de 4.412.352 empregos, enquanto o público do Cadastro Único alcançou um saldo ainda maior, de 4.862.471 postos. Os dados indicam que trabalhadores fora do CadÚnico tiveram maior volume de desligamentos, o que reforça a tendência de maior permanência dos inscritos no programa.

Regiões Sul e Sudeste concentram contratações

Em janeiro de 2026, cinco estados concentraram 58% das admissões de trabalhadores do Cadastro Único: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, evidenciando a força econômica das regiões Sul e Sudeste.

No saldo geral do Caged, Santa Catarina liderou a geração de empregos, com 19 mil postos, seguida por Mato Grosso (18.646), Rio Grande do Sul (18.421), Paraná (18.306) e São Paulo (16.451). Juntas, essas unidades federativas responderam por cerca de 80% do saldo total de empregos no país no mês.

Setor de serviços lidera contratações

O setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos entre os inscritos no Cadastro Único em janeiro, com saldo de 49,67 mil vagas. Na sequência aparecem a indústria, com 31,61 mil postos, e a construção civil, com 21,34 mil.

Já no resultado geral do Caged, a indústria liderou a criação de empregos, com 54,99 mil vagas, seguida pela construção (50,55 mil) e pelos serviços (40,52 mil).

Saumíneo Nascimento destacou o papel estratégico do setor de serviços para esse público. “O maior saldo líquido de empregos no setor de serviços para pessoas oriundas do Cadastro Único sinaliza que é um setor que oferece mais oportunidades de capacitação e qualificação específicas para esse público”, afirmou.

Jovens e ensino médio predominam

O perfil dos trabalhadores contratados também chama atenção. A maioria das vagas foi ocupada por pessoas com ensino médio completo, que representaram 62% do saldo geral (69,61 mil postos) e 61% entre os inscritos no Cadastro Único (76,51 mil).

Entre as faixas etárias, os jovens de 18 a 24 anos lideraram as contratações, com 69,16 mil vagas no saldo geral (61,6%) e 49,99 mil entre os inscritos no CadÚnico (44,4%).

Apesar disso, o desempenho positivo também alcançou trabalhadores mais experientes. O público do Cadastro Único manteve saldos positivos nas faixas de 30 a 39 anos (14,94 mil), 40 a 49 anos (13,67 mil) e 50 a 59 anos (7,1 mil), indicando que a inclusão socioeconômica por meio do emprego formal tem atingido diferentes perfis de trabalhadores no país.