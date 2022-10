Cai mais uma ponte federal e deixa o Amazonas isolado do país por terra

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - A infraestrutura que deveria ser mantida pelo governo federl no Amazonas estádesabando e agora deiou o estado isolado do resto do país por terra. A notícia é do g1.

Os problemas da infraestutura federal na BR-319 seguem causando transtornos e deixando parte da população do Amazonas cada vez mais isolada por terra.

A ponte sobre o Rio Autaz Mirim, localizada no km 25, desabou neste sábado (8) horas após ser interditada na rodovia federal. A BR-319 é o único acesso terrestre de parte estado ao restante do país.

Segundo o governador do AM, Wilson Lima, uma equipe do governo federal avaliaria o local neste domingo (9). Não foi informado quando as equipes chegariam ao local.

Não há registro de feridos com o desabamento.

O local fica a dois quilômetros de outra ponte que desabou dez dias antes, deixando quatro mortos, 4 feridos e pelo menos um desaparecido.

