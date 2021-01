Caiado diz que vários estados podem entrar em colapso com segunda onda de Covid-19

Médico, governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) alerta sobre a possibilidade de nova cepa do coronavírus estar circulando pelo país e projeta que Estados podem entrar em colapso no sistema de saúde, como no Amazonas edit

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que também é médico, afirmou nesta terça-feira (26) que a nova cepa do coronavírus, identificada primeiramente no Amazonas, pode agravar a crise sanitária no país e levar outros Estados ao colapso no sistema de saúde.

Caiado ressaltou em entrevista concedida ao portal Valor Econômico que o país enfrenta um momento “extremamente delicado” e afirmou que poderá tornar a quarentena em Goiás ainda mais restritiva nos próximos dias.

“Estamos vivendo um voo cego e não sabemos o potencial desse vírus, dessa nova cepa que está chegando”, disse Caiado, que implementou medidas no estado como a lei seca após às 22h, seguindo exemplos do Estado de São Paulo, que não permite a aquisição de bebidas alcoólicas após às 20h.

A nova cepa do vírus foi encontrada em ao menos quatro Estados - Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Profissionais de saúde de Manaus, primeiro estado atingido pela variante, alertam que a mutação do vírus possui maior capacidade de contaminação e os diagnósticos mais complexo.

