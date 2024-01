Caiado quer concorrer à Presidência em 2026 com apoio de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), já se lançou como candidato a presidente da República para 2026 e disse ao jornal O Globo querer o apoio de Jair Bolsonaro (PL). Segundo Caiado, seu partido não deverá apoiar o presidente Lula (PT) em caso de uma tentativa de reeleição.

"Não é apenas um projeto que credencia alguém a disputar a Presidência da República. Acredito que o somatório de várias ações, hoje, faz com que eu me coloque como pré-candidato do União Brasil ao cargo. E me refiro tanto ao que faço no governo de Goiás, quanto o que fiz no Congresso, enquanto parlamentar. Também me coloco à disposição para disputar a Presidência por me orgulhar dos índices de educação, saúde e geração de empregos obtidos. Temos uma ação completa que me credencia", avaliou.

Na sequência, disse que vai buscar o apoio de Bolsonaro, que hoje está inelegível, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Eu sou extremamente respeitoso em relação às decisões pessoais do ex-presidente Bolsonaro, mas não posso negar a importância do apoio dele na campanha. Trabalharei, sim, para ter o apoio dele à minha candidatura. Acho que nenhum martelo está batido, ainda estamos em um processo de avaliar gestões e os cenários possíveis até 2026. Eu não posso transferir para ele a responsabilidade da minha pré-campanha. Eu preciso é fazer por onde merecer este apoio. Mas ele conhece os meus valores apresentados desde a campanha de 1989, quando eu já defendia a propriedade privada e os valores conservadores. São justamente os valores despertados pelo bolsonarismo na população brasileira".

