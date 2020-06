Caiado relaxa isolamento, se reaproxima de Bolsonaro e Goiás tem explosão de Covid-19

No começo da pandemia, Goiás tinha a maior taxa de isolamento. Nas últimas semanas, a situação se inverteu e o Estado passou a ser um dos piores no índice de isolamento edit

O Estado de Goiás foi destaque na edição de quarta-feira do Jornal Nacional devido à explosão de casos de coronavírus. Em 10 dias, o número de casos da doença passou de 3 mil para 7,4 mil e hoje já são 189 mortes. A explosão do coronavírus em Goiás coincide com o relaxamento das medidas de isolamento social e a retomada de atividades comerciais.

No começo da pandemia, Goiás tinha a maior taxa de isolamento. Nas últimas semanas, a situação se inverteu e o Estado passou a ser um dos piores no índice de isolamento. Mudou também a postura do governador Ronaldo Caiado. Ao longo da pandemia, Caiado viu sua popularidade despencar nas redes sociais e decidiu se reaproximar de Jair Bolsonaro.

Como consequência, Caiado relaxou as medidas restritivas, não conseguiu adotar um novo decreto e jogou a responsabilidade para os prefeitos. Em muitas grandes cidades de Goiás, o comércio já funciona normalmente e até shoppings foram reabertos. Na Capital, nos últimos dias, três hospitais atingiram 95% na taxa de ocupação dos leitos de UTI.

