Caiado tem 37,1% das intenções de voto para se reeleger ao governo de Goiás, diz pesquisa Serpes

Marconi Perillo (PSDB), com 14,1%, Gustavo Mendanha (MDB), com 13%, são os segundo e terceiro colocados no levantamento edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), tem 37,1% das intenções de voto para se reeleger neste ano, de acordo com pesquisa realizada pela Serpes Pesquisas de Opinião e Mercado, contratada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg).

Atrás de Caiado aparecem Marconi Perillo (PSDB), com 14,1%, Gustavo Mendanha (MDB), com 13%, Major Vitor Hugo - aliado de Jair Bolsonaro (PL) - (PSL), com 2,6%, Jânio Darrot (Patriota), com 1,4%, e Wolmir Amado (sem partido), com 0,4%.

A pesquisa - registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01840/2022 - ouviu 801 pessoas presencialmente entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2022. A margem de erro é de 3,5% pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE