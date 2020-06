Caiadogate: depois das denúncias de grampos ilegais e corrupção, secretário pede demissão em Goiás

O secretário Rodney Miranda, da Segurança Pública de Goiás, pediu demissão. A saída acontece após divulgação do áudio-bomba pelo site Goiás24Horas em que ele é acusado por Jorge Caiado, primo do governador, de ter grampeado ilegalmente telefones e recebido dinheiro de propina. Rodney negou todas as acusações. Hoje cedo, ele pediu exoneração ao governador Ronaldo Caiado. Em Goiás, o escândalo está sendo chamado de Caiadogate, por envolver acusações de arapongagem.

Os dois já foram convocados para prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa, na Comissão de Segurança Pública. Jorge Caiado, que tem grande influência na Polícia Militar, confirmou a veracidade do áudio. A divulgação da baixaria caiu como uma bomba no governo.

