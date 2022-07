Caixa diz que contribui com investigações sobre morte de diretor

Apoie o 247

Metrópoles - A Caixa Econômica Federal se manifestou sobre a morte diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, na manhã desta quarta-feira (20/7). Em nota, o banco afirmou que também está colaborando para as investigações.

“A Caixa manifesta profundo pesar pelo falecimento do empregado Sérgio Ricardo Faustino Batista. Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento. O banco contribui com as apurações para confirmar as causas do ocorrido”, informou o banco.

O colunista Rodrigo Rangel, revelou, nesta manhã, que vigilantes que estavam de plantão encontraram Faustino já sem vida, na noite de terça-feira (19), no edifício-sede do banco, na região central de Brasília.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil do Distrito Federal e está sendo investigada como suicídio. A Polícia Federal também foi comunicada. Em nota, a Polícia Civil informou que o “caso segue em apuração”.

Em reportagem publicada pelo Metrópoles, funcionárias da Caixa acusaram o então presidente da instituição, Pedro Guimarães, de assédio sexual. Guimarães pediu demissão após a publicação das denúncias.

A tragédia chama atenção porque Sérgio Faustino Batista era diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, área responsável pelo recebimento e acompanhamento de denúncias feitas por funcionários por meio dos canais internos do banco.

O diretor achado morto tinha 54 anos e seguiu no cargo mesmo após a mudança na presidência da Caixa. Funcionário de carreira, antes ele havia integrado a equipe que assessorava diretamente o gabinete de Pedro Guimarães.

