Caixa libera Bolsa Família de beneficiários com NIS de final 3

Agência Governo - Os beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3 recebem, nesta segunda-feira (22/01), o pagamento referente a janeiro. Ao longo do mês, período em que o valor médio por lar ficou em R$ 685,61, o programa deve beneficiar 21,12 milhões de famílias, o que representa um montante de transferência de renda de R$14,48 bilhões.

Os repasses do Bolsa Família são feitos sempre de maneira escalonada e seguem até o dia 31 de janeiro, quando recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final zero.

A exceção é para os beneficiários de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal. Nesses casos, o pagamento do Bolsa Família é unificado, assim, eles recebem no primeiro dia do repasse, independentemente do final do NIS.

Ao longo do ano passado, o Bolsa Família registrou o maior volume de recursos desde a criação do programa, em 2003: foram R$ 14,1 bilhões em média, por mês, contra R$ 7,8 bilhões de 2022. O valor médio repassado às famílias foi de R$ 670,36 por mês em 2023, também o maior patamar já alcançado.

