Caixa vai abrir mais de 4 mil vagas, anuncia Lula. Banco publica edital do concurso

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

REDE BRASIL ATUAL - A Caixa Econômica Federal vai abrir concurso público com mais de 4 mil vagas. O anúncio foi feito ontem à noite pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se reuniu com o presidente do banco, Carlos Vieira. O edital foi publicado na edição desta quinta-feira (22) do Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a Caixa, 2 mil vagas serão para técnicos bancários e a outra metade, para a área de tecnologia da informação. Todas exigem nível médio, com salário inicial de R$ 3.762. Estão previstas ainda 50 vagas para ensino superior, 28 para médico do Trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, com remuneração inicial de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

continua após o anúncio

O banco irá destinar 6% das vagas para pessoas com deficiência. As provas serão aplicadas ainda no primeiro semestre, e as convocações começam ser feitas em agosto. O concurso será válido por um ano, e pode ser prorrogado por mais um. Ao final do primeiro semestre do ano passado, a Caixa tinha 86 mil funcionários.

Uma boa notícia! Conversei com o presidente da @Caixa, Carlos Vieira, que confirmou 4 mil vagas para um concurso do banco, mais uma grande oportunidade de fortalecimento do serviço público federal. Fiquem ligados que o edital sai amanhã.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/PT9KUUikpN continua após o anúncio February 21, 2024

NECESSIDADES REGIONAIS - Segundo Vieira, a ideia é reforçar a presença e o atendimento do banco pelo país. “Nós vamos contemplar em função das necessidades regionais. Em algumas regiões precisam mais, outras menos. Nós também vamos estimular com esse concurso que ele ocupe uma parte do território que é desassistido por bancos. Estamos com uma estratégia voltada a um estímulo de construção e inauguração de unidades da Caixa em áreas que são poucas assistidas do ponto de vista bancário”, afirmou.

Será “mais uma grande oportunidade de fortalecimento do serviço público federal”, afirmou Lula em rede social. O governo acaba de organizar um concurso nacional, que teve 2,1 milhões de inscritos, para 6.640 vagas. Os detalhes serão anunciados também hoje, pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

continua após o anúncio

De janeiro a setembro do ano passado, a Caixa teve lucro líquido de R$ 7,8 bilhões, crescimento de 8,4% sobre igual período de 2022 – os resultados do quarto trimestre serão divulgados na próxima terça-feira (27). A carteira de crédito total cresceu 11,7% sobre setembro do ano anterior, com saldo de R$ 1,091 trilhão. O banco tem 68,8% de participação no mercado de crédito imobiliário. Além disso, o Programa Desenrola Brasil alcançou mais de R$ 4,5 bilhões em negociações até outubro, atingindo 186,9 mil pessoas e com 237,1 mil contratos regularizados.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: