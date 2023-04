Câmara aprova urgência do PL das fake news

A votação foi concluída com um placar favorável de 238 a 192 edit

247 - A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (25) a urgência do PL das fake news, que pune as big techs por conteúdos veiculados nelas que violem padrões estabelecidos contra o discurso de ódio e anti-democrático. A votação foi concluída com um placar favorável de 238 a 192.

Com isso, o PL nº 2.630/20 poderá ser votado de maneira mais célere. Pelo cronograma, o plenário votará o mérito do texto na próxima terça-feira (2).

O início da sessão foi marcado pelas tentativas de obstrução da extrema direita. O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) chegou a afirmar que "pode ser a ideia do relator comunista [Orlando Silva], mas o Brasil não virará a China".

