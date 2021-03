Câmara dos Deputados registra 105 casos da Covid-19 no último mês

247 - A Câmara dos Deputados registrou somente entre 1° de fevereiro e 25 de fevereiro deste ano 105 casos da Covid-19, sendo 90 de servidores e terceirizados e o restante de deputados.

Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação e reportados pela coluna de Guilherme Amado, na Época.

No mês passado, Amado revelou uma festa realizada na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que reuniu 300 convidados, em grande parte parlamentares. Uma semana antes, todos os 513 deputados foram convocados para participar presencialmente da eleição da Mesa Diretora da Casa e aglomerações no plenário foram observadas.

