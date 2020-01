Câmara votará fim do foro especial, mas quer impedir prisão de políticos

A Câmara dos Deputados deve votar ainda no primeiro semestre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que foi aprovada pelo Senado em 2017, extinguindo o foro especial, que seria a partir da aprovação do novo dispositivo, direito apenas de cinco autoridades: presidente da República e vice, presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas a casa legislativa impedirá a prisão de parlamentares por decisão de juiz de 1ª instância edit