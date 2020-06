Camargo praticou injúria racial contra religiosa: ‘macumbeira, filha da puta e miserável’

247 - O presidente da Fundação Palmares cometeu crime de injúria racial e será processado pela líder religiosa Adna Santos, a Mãe Baiana de Oyá. Sergio Camargo chamou Mãe Baiana de “macumbeira”, “filha da puta” e “miserável”.

A reportagem do jornal O Globo destaca: “coordenadora de Políticas de Promoção e Proteção da Diversidade Religiosa da Secretaria de Justiça do DF, Mãe Baiana disse ao site "G1" que ficou "chocada" com agressão. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin). Como a denúncia envolve o presidente de uma entidade federal, a investigação será passada para a Polícia Federal.”

A matéria ainda informa que “também nesta quarta, deputados da oposição protocolaram pedido para que o Ministério Público Federal (MPF) abra inquérito sobre a fala de Camargo durante a reunião, na qual chamou o movimento negro de "escória maldita". Uma representação assinada pela ONG Educafro e mais de 60 outras entidades pede o afastamento do presidente da Fundação Palmares. O texto, que acusa Camargo de racismo, foi encaminhado para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.”

