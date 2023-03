Camilo diz que criará grupo de trabalho para 'corrigir' novo Ensino Médio

Apoie o 247

247 - Em meio à pressão pela revogação do 'novo Ensino Médio', o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta segunda-feira (6) que um grupo com representantes de diferentes setores da educação será formado pela pasta para "corrigir" problemas da reforma criada pela gestão do golpista Michel Temer.

"Já foi criado o grupo de trabalho, que será oficializado, terá representantes dos alunos, representantes dos secretários de todos os estados brasileiros, e para que a gente possa corrigir e pode fazer um novo desenho, corrigir, fazer o debate que eu acho que foi um grande erro passado", disse.

A intenção do ministro não é revogar o novo Ensino Médio. Ele defende apenas que certos pontos sejam aperfeiçoados.

Educadores próximos ao governo estão insatisfeitos com a falta de iniciativa do Ministério da Educação em avançar pautas-chave que foram discutidas pela equipe de transição, em especial a abolição do novo Ensino Médio.

Falando à TV 247, Daniel Cara, que fez parte do grupo, afirmou que “a reforma do ensino médio busca formar o indivíduo neoliberal, aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo. Esse país vai ser o país de coachs de Instagram, que ficam vendendo ilusão”.

