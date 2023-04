Camilo Santana discute ensino médio com Lula e anuncia novas diretrizes para a Educação

'Avançamos em temas como os cursos de medicina no País e os próximos anúncios do MEC', disse o ministro edit

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana, informou nesta terça-feira (4) que teve uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o ensino médio e alguns investimentos na área educacional.

"Estive com o presidente Lula, no Palácio do Planalto, para tratar dessa questão tão importante para os jovens do nosso país, que é a reavaliação do atual modelo do ensino médio", disse o titular do MEC.

"Também avançamos em temas como os cursos de medicina no país e os próximos anúncios do MEC, como os programas para a alfabetização das nossas crianças, escolas de tempo integral e conectividade. Com diálogo, com trabalho, com discussão conjunta", complementou.

Estudantes de várias cidades brasileiras foram às ruas no mês passado em protesto contra a Reforma do Ensino Médio, que foi a Lei nº 13.415/2017, aprovada no governo Michel Temer (MDB).

Defensores da proposta argumentam que o projeto direciona melhor os estudantes para o mercado. Pessoas contrárias à proposta avaliam que a interdisciplinaridade do conhecimento é necessária, mas, pela forma como foi elaborada, aumenta a possibilidade de os conteúdos serem discutidos de forma superficial, o que prejudica o senso crítico dos estudantes.

O projeto

Na proposta, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ocupa 60% das horas letivas, para alunos de 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. Os outros 40% representam os Itinerários Formativos, em que o estudante escolhe a sua área de conhecimento favorita.

A divisão do conteúdo não é por matérias, mas sim por quatro áreas do conhecimento, como é feito na divisão do Enem: Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Inglês, Artes e Educação Física); Matemática e suas Tecnologias (Matemática); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física), e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia).

Alunos estudam, obrigatoriamente, todas as áreas do conhecimento no Ensino Médio, mas em algum dos anos podem não estudar todas elas. Só Matemática e Língua Portuguesa continuaram obrigatórias.

Hoje estive com o presidente Lula, no Palácio do Planalto, para tratar dessa questão tão importante para os jovens do nosso país, que é a reavaliação do atual modelo do ensino médio. Apresentei ao presidente a minuta de portaria que assinei no início da tarde de hoje, (cont.) pic.twitter.com/krjCHjynPy — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 4, 2023

Nós queremos garantir a isonomia de participação aos jovens que fazem Enem em todos os estados brasileiros e evitar mudanças açodadas, mantendo diálogo aberto e aprofundado – uma recomendação do próprio grupo de transição de governo do presidente Lula. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 4, 2023

É assim que nós estamos reconstruindo o Brasil. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 4, 2023

